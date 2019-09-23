США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. США призывают СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, которое истекает через 12 месяцев, заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

По словам Хука, СБ ООН должен "продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана, которое истекает через 12 месяцев в рамках соглашения о ядерной программе".

Кроме того, по его словам, через год будет снято эмбарго на перемещения 23 иранцев, "которые были внесены в террористические списки ООН".