США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. США призывают СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, которое истекает через 12 месяцев, заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
По словам Хука, СБ ООН должен "продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана, которое истекает через 12 месяцев в рамках соглашения о ядерной программе".
Кроме того, по его словам, через год будет снято эмбарго на перемещения 23 иранцев, "которые были внесены в террористические списки ООН".
"Мы бы хотели, чтобы СБ продлил оружейное эмбарго и запрет на перемещения", - повторил Хук, выступая на мероприятии в Нью-Йорке.