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РИА Новости

Представитель Госдепа заявил о готовности США к переговорам с Ираном

23:12 23.09.2019 (обновлено: 23:20 23.09.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США готовы к переговорам с Ираном, выбор за Тегераном, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
"Это обязательство (вести переговоры — ред.) было сделано много раз на протяжении многих лет. Иран пока не принял наше предложение. Мы предлагали встретиться с иранцами много раз, пока еще были в сделке (по атому — ред.), и они отказались", - заявил Хук, выступая в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
22 сентября, 18:12РИА Новости
Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения, заявил Зариф
"Этот выбор должен сделать Иран. Они должны решить", - сказал Хук.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что 14 сентября бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти удары заставили королевство сократить нефтедобычу вдвое. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес, но в пятницу США объявили о введении новых санкций против Центрального банка и фонда нацразвития этой страны.
Иран
21 сентября, 00:57РИА Новости
Эксперт объяснил введение США санкций против Центрального банка Ирана
США, выйдя из международных договоренностей с Ираном по атому, выдвинули Тегерану список из 12 условий. Тегеран, как и международные эксперты, считают эти условия невыполнимыми. В частности, помимо максимальных гарантий по ядерной программе, США требуют от Ирана обязательств по программе создания баллистических ракет, по терроризму и по сокращению влияния Ирана в целом ряде стран региона. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном 2015 года и вновь ввели санкции, предварительно отмененные в связи с достижением этого соглашения.
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