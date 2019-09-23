Представитель Госдепа заявил о готовности США к переговорам с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США готовы к переговорам с Ираном, выбор за Тегераном, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

"Это обязательство (вести переговоры — ред.) было сделано много раз на протяжении многих лет. Иран пока не принял наше предложение. Мы предлагали встретиться с иранцами много раз, пока еще были в сделке (по атому — ред.), и они отказались", - заявил Хук, выступая в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Этот выбор должен сделать Иран. Они должны решить", - сказал Хук.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что 14 сентября бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти удары заставили королевство сократить нефтедобычу вдвое. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес, но в пятницу США объявили о введении новых санкций против Центрального банка и фонда нацразвития этой страны.