Пять стран ЕС разработали новую схему распределения спасенных мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Министры внутренних дел пяти стран ЕС согласовали в понедельник в ходе неформальной встречи на Мальте проект соглашения, предусматривающего новую схему распределения между странами спасенных в Средиземноморье мигрантов, документ будет внесен на общее обсуждение в начале октября.

Во встрече принимали участие министры ФРГ, Франции, Италии, Мальты и Финляндии, а также еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел.

"С оптимизмом смотрю на итоги сегодняшнего заседания… Мы все согласны с тем, что нынешний подход, состоящий в том, что ЕК от случая к случаю координирует солидарные усилия каждый раз, когда судно с мигрантами оказывается в море, просто не долгосрочен", - заявил еврокомиссар Димитрис Авромопулос.

По его словам, участники встречи "добились значительного прогресса в направлении разработки предсказуемого и структурного комплекса мер".

"Призываю все государства-члены присоединиться к нашей работе по созданию более предсказуемого механизма. Я подниму этот вопрос на совете по внутренним делам в начале следующего месяца. Это ответственность для всех нас, и мы должны решать ее коллективно", - сказал еврокомиссар.

ЕК еще летом прошлого года обнародовала план создания центров миграционного контроля и "платформ высадки" спасенных в Средиземном море.

Заявление по проблемам миграции, одобренное лидерами ЕС на саммите в 2018 году, предусматривало усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов, борьбу с организаторами трафика, создание центров миграционного контроля, а также возвращение нелегальных мигрантов в те страны, откуда они выехали. Саммит также признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования Шенгенской зоны.