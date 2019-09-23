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РИА Новости

Пять стран ЕС разработали новую схему распределения спасенных мигрантов

23:10 23.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкБеженцы в Кале во Франции
Беженцы в Кале во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Беженцы в Кале во Франции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Министры внутренних дел пяти стран ЕС согласовали в понедельник в ходе неформальной встречи на Мальте проект соглашения, предусматривающего новую схему распределения между странами спасенных в Средиземноморье мигрантов, документ будет внесен на общее обсуждение в начале октября.
Во встрече принимали участие министры ФРГ, Франции, Италии, Мальты и Финляндии, а также еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел.
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"С оптимизмом смотрю на итоги сегодняшнего заседания… Мы все согласны с тем, что нынешний подход, состоящий в том, что ЕК от случая к случаю координирует солидарные усилия каждый раз, когда судно с мигрантами оказывается в море, просто не долгосрочен", - заявил еврокомиссар Димитрис Авромопулос.
По его словам, участники встречи "добились значительного прогресса в направлении разработки предсказуемого и структурного комплекса мер".
"Призываю все государства-члены присоединиться к нашей работе по созданию более предсказуемого механизма. Я подниму этот вопрос на совете по внутренним делам в начале следующего месяца. Это ответственность для всех нас, и мы должны решать ее коллективно", - сказал еврокомиссар.
ЕК еще летом прошлого года обнародовала план создания центров миграционного контроля и "платформ высадки" спасенных в Средиземном море.
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Заявление по проблемам миграции, одобренное лидерами ЕС на саммите в 2018 году, предусматривало усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов, борьбу с организаторами трафика, создание центров миграционного контроля, а также возвращение нелегальных мигрантов в те страны, откуда они выехали. Саммит также признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования Шенгенской зоны.
Однако с тех пор страны ЕС так и не смогли согласовать приемлемые для всех системные механизмы действий при высадке и распределения спасенных мигрантов.
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МигрантыМальтаЕвросоюзФранцияГерманияФинляндияИталияВ мире
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