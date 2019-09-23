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РИА Новости

В Госдепе не поверили, что хуситы могли нанести удар по саудовским НПЗ

22:58 23.09.2019 (обновлено: 23:21 23.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают невозможным, чтобы удары по Саудовской Аравии были нанесены хуситами, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
"Атаки были более сложные, более широкие по масштабу и более точные, чем что-либо, что могли осуществить хуситы", - заявил Хук, выступая в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. По его утверждению, не подлежит сомнению причастность Ирана к нападению.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 14:44РИА Новости
Макрон призвал к осторожности в вопросе атаки на саудовские НПЗ
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что 14 сентября бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти удары заставили королевство сократить нефтедобычу вдвое. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес, но в пятницу США объявили о введении новых санкций против Центрального банка и фонда нацразвития этой страны.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииГосударственный департамент СШАСаудовская АравияООНСШАВ мире
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