В Госдепе не поверили, что хуситы могли нанести удар по саудовским НПЗ

"Атаки были более сложные, более широкие по масштабу и более точные, чем что-либо, что могли осуществить хуситы", - заявил Хук, выступая в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. По его утверждению, не подлежит сомнению причастность Ирана к нападению.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что 14 сентября бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти удары заставили королевство сократить нефтедобычу вдвое. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес, но в пятницу США объявили о введении новых санкций против Центрального банка и фонда нацразвития этой страны.