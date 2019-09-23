В Мексике проснулся самый активный вулкан страны Попокатепетль

МЕХИКО, 23 сен - РИА Новости. Пробуждение мексиканского вулкана Попокатепетль в понедельник сопровождается взрывами и выбросами газов, служба гражданской обороны штата Пуэбла призывает всех находящихся поблизости соблюдать 12-километровый радиус безопасности и не пытаться совершить подъем на кратер.

"Вулкан Попокатепетль проснулся и извергает фонтаны водяного пара, газов и пепла, которые рассеиваются в направлении запада - северо-запада штата", - говорится в сообщении ведомства в Twitter

По статистике службы, за последние сутки зафиксированы более 10 часов тремора, 7 взрывов и 152 выброса вулкана. Вторая фаза желтого уровня опасности, установленная в связи с активностью "Колосса", как называют его мексиканцы, предупреждает граждан о соблюдении безопасной дистанции от кратера, которая составляет 12 километров.

После крупного извержения в 2000 году тысячи людей из ближайших поселений были эвакуированы. Ввиду большой плотности населения вокруг вулкана он считается одним из наиболее опасных в мире - сильные извержения представляют угрозу для миллионов человек.