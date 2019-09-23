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РИА Новости

Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ

22:50 23.09.2019 (обновлено: 23:31 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии Совета по правам человека при президенте, сообщил РИА Новости глава комиссии Александр Брод.
Ранее комиссия провела встречу с Вышинским и обсудила ситуацию, связанную с одновременным освобождением заключенных Россией и Украиной.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10 сентября, 16:03Дело Кирилла Вышинского
Вышинский заявил, что пока не видит себя политиком
"Я предложил Кириллу продолжать сотрудничество с нашей комиссией, стать ее постоянным экспертом в вопросах защиты прав журналистов, освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом. И он это предложение принял и сказал, что по возможности будет участвовать в заседаниях комиссии, готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран", — сказал Брод.

Дело Кирилла Вышинского

Главного редактора портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Такое мнение не раз высказывали и представители юридического и журналистского сообществ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
21 сентября, 09:14РИА Новости
МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа журналиста отпустили под личное поручительство.
Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных Киевом был Вышинский, в тот же день он прилетел в Москву.
После приезда в Москву Вышинский заявил, что намерен участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству.
Как вы это делаете?!
Кирилл Вышинский о сокамерниках, слезах отца и судьбе котика
10 сентября, 17:14
4940014
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