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РИА Новости

Для подчеркивания важности предмета необязательно вводить ЕГЭ, считает ФИПИ

22:38 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подчеркнуть важность предмета и привлечь школьников к его изучению можно с помощью всероссийских проверочных работ (ВПР), не нужно для этого вводить обязательный ЕГЭ по тому или иному предмету, считает руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.
"Я не сторонница того, чтобы ЕГЭ был "кнутом", которым школьников подгоняют к изучению предмета. Интерес к любому предмету формирует учитель, яркие, современные учебники", - сказала Решетникова в интервью "Российской газете".
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова
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Она отметила, что в РФ дети получают среднее общее образование, где важен каждый предмет.
"Поэтому не надо пытаться затолкать все в оболочку обязательного госэкзамена - это его утяжеляет, делает более стрессовым, сложным для реализации на местах. На мой взгляд, чтобы подчеркнуть важность изучения истории, географии или иного предмета, достаточно всероссийских проверочных работ (ВПР), которые проходят гораздо спокойнее", - добавила Решетникова.
Она уточнила, что школы проводят ВПР в 11-х классах добровольно, но, на ее взгляд, эту процедуру стоит со временем сделать обязательной. Это необходимо, чтобы иметь объективную картину знаний учащихся, считает Решетникова.
Учитель демонстрирует конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ по английскому языку, перед началом экзамена школе в Чите
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"ВПР - хороший инструмент для этого. К тому же он может дать нам обратную связь: как можно скорректировать образовательную программу и учебники, чтобы они "работали" в школе более эффективно", - заявила Решетникова.
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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Оксана РешетниковаРоссияОбразование - Общество
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