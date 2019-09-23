Для подчеркивания важности предмета необязательно вводить ЕГЭ, считает ФИПИ

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подчеркнуть важность предмета и привлечь школьников к его изучению можно с помощью всероссийских проверочных работ (ВПР), не нужно для этого вводить обязательный ЕГЭ по тому или иному предмету, считает руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

"Я не сторонница того, чтобы ЕГЭ был "кнутом", которым школьников подгоняют к изучению предмета. Интерес к любому предмету формирует учитель, яркие, современные учебники", - сказала Решетникова в интервью " Российской газете ".

Она отметила, что в РФ дети получают среднее общее образование, где важен каждый предмет.

"Поэтому не надо пытаться затолкать все в оболочку обязательного госэкзамена - это его утяжеляет, делает более стрессовым, сложным для реализации на местах. На мой взгляд, чтобы подчеркнуть важность изучения истории, географии или иного предмета, достаточно всероссийских проверочных работ (ВПР), которые проходят гораздо спокойнее", - добавила Решетникова.

Она уточнила, что школы проводят ВПР в 11-х классах добровольно, но, на ее взгляд, эту процедуру стоит со временем сделать обязательной. Это необходимо, чтобы иметь объективную картину знаний учащихся, считает Решетникова.