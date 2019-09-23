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РИА Новости

США оценили потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов

22:32 23.09.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США оценивают потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
"Только наши санкции по нефти лишают режим 50 миллиардов долларов", - заявил Хук, выступая в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Он не указал, за какой срок Иран потерял эти средства.
Иран
21 сентября, 00:57РИА Новости
Эксперт объяснил введение США санкций против Центрального банка Ирана
США вышли из соглашения международного сообщества с Ираном по атому и вновь ввели санкции, отмененные в соответствии с этим соглашением. США добиваются от стран мира, чтобы они не импортировали нефть из Ирана.
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Государственный департамент СШАНью-Йорк (город)ООНИранСШАВ мире
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