США оценили потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. США оценивают потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

"Только наши санкции по нефти лишают режим 50 миллиардов долларов", - заявил Хук, выступая в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Он не указал, за какой срок Иран потерял эти средства.