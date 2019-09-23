СК в Екатеринбурге организовал проверку по факту пропажи журналиста Ura.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Следствие организовало доследственную проверку по факту пропажи журналиста Ura.ru Александра Поздеева, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.

Ранее редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания. Мужчина выехал из дома около 14.00 (12.00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении журналиста службы информации "Ura.ru" Александра Поздеева", - говорится в сообщении СУСК.