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РИА Новости

СК в Екатеринбурге организовал проверку по факту пропажи журналиста Ura.ru

22:28 23.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Следствие организовало доследственную проверку по факту пропажи журналиста Ura.ru Александра Поздеева, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.
Ранее редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания. Мужчина выехал из дома около 14.00 (12.00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста.
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"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении журналиста службы информации "Ura.ru" Александра Поздеева", - говорится в сообщении СУСК.
Следственные органы обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию об обстоятельствах исчезновения журналиста или о его возможном местонахождении в следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга.
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Валерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет РФОктябрьский районСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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