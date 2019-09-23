Вооруженные силы получат систему по борьбе с утечками документов в интернет

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министерство обороны России проводит закрытый тендер на оснащение Вооруженных сил системой предупреждения несанкционированного размещения служебных документов в интернете, следует из материалов на портале госзакупок.

"Закупка услуг по комплексному оснащению Вооруженных сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет", - говорится в заявке.

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 250 миллионов рублей. Так, в этом году на эти цели запланировано 148,12 миллиона рублей. В 2020-м - 101,88 миллиона рублей.