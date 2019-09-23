США отменят визы для граждан Польши

"Мы делаем исключения (из визовых правил) для Польши. Мы сейчас работаем над структурой. Вы можете сообщить народу Польши и полякам в США, что президент Трамп это сделал и никто этого не смог долгое время (сделать)", - сказал Трамп после подписания Совместной декларации об усилении оборонного сотрудничества между США и Польшей.