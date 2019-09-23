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РИА Новости

США отменят визы для граждан Польши

22:24 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти страны отменяют визы для граждан Польши.
"Мы делаем исключения (из визовых правил) для Польши. Мы сейчас работаем над структурой. Вы можете сообщить народу Польши и полякам в США, что президент Трамп это сделал и никто этого не смог долгое время (сделать)", - сказал Трамп после подписания Совместной декларации об усилении оборонного сотрудничества между США и Польшей.
С польской стороны документ подписал президент Анджей Дуда.
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4 сентября, 08:00РИА Новости
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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