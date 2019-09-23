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РИА Новости

Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию

22:09 23.09.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию.
"Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали ее по-честному, а они этого не делают", - заявил Трамп журналистам на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
18 февраля, 10:50РИА Новости
Абэ ушел от ответа на вопрос о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию
Трамп напомнил, что его предшественнику Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира в 2009 году.
"Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он ее получил. И знаете что? Это единственное, в чем я с ним согласен", - сказал Трамп.
Обама получил премию с формулировкой "за усилия по укреплению международной дипломатии".
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Дональд ТрампНью-Йорк (город)СШАВ мире
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