Трамп раскрыл детали отправки в Польшу американских военных

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Нью-Йорке. 23 сентября 2019

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, скорее всего, переместят военных в Польшу из других мест в Европе, а не отправят туда дополнительный контингент.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в понедельник в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве.

"Мы будем сотрудничать в различных военных областях", - сказал Трамп на встрече с Дудой. По его словам, Польша будет заниматься строительством объектов для размещения американских военных.

"Вероятно, мы будем перемещать военных из других мест в Европе, а не отправлять новых туда", - добавил он. Трамп также опроверг, что отправка дополнительных военных США в Польшу вызвана угрозой со стороны России. "Я совершенно так не считаю", - отметил Трамп.

Планировалось, что декларация о военном сотрудничестве будет подписана в Варшаве во время визита Трампа 31 августа – 2 сентября, но американский лидер отложил свой визит в Польшу. В связи с переносом визита Трампа Польша и США отложили подписание очередной декларации о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся, в частности, усиления военного присутствия США.