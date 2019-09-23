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РИА Новости

Трамп раскрыл детали отправки в Польшу американских военных

22:05 23.09.2019 (обновлено: 10:00 24.09.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Нью-Йорке. 23 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Нью-Йорке. 23 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, скорее всего, переместят военных в Польшу из других мест в Европе, а не отправят туда дополнительный контингент.
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в понедельник в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве.
"Мы будем сотрудничать в различных военных областях", - сказал Трамп на встрече с Дудой. По его словам, Польша будет заниматься строительством объектов для размещения американских военных.
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"Вероятно, мы будем перемещать военных из других мест в Европе, а не отправлять новых туда", - добавил он. Трамп также опроверг, что отправка дополнительных военных США в Польшу вызвана угрозой со стороны России. "Я совершенно так не считаю", - отметил Трамп.
Планировалось, что декларация о военном сотрудничестве будет подписана в Варшаве во время визита Трампа 31 августа – 2 сентября, но американский лидер отложил свой визит в Польшу. В связи с переносом визита Трампа Польша и США отложили подписание очередной декларации о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся, в частности, усиления военного присутствия США.
В начале лета было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
4 сентября, 21:40РИА Новости
В Польше оправдали присутствие американских войск политикой России
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаЕвропаСШАВ мире
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