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РИА Новости

В Белгороде автобус наехал на пешеходов

22:00 23.09.2019 (обновлено: 22:04 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.
Информация о ДТП на улице Щорса поступила спасателям в 18.46 мск понедельник, 23 сентября.
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"Произошел наезд автобуса "Паз" на пешеходов. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, ДТП произошло на пересечении улиц Щорса и Архиерейская.
"Сорокатрехлетний водитель, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершил наезд на переходившего по регулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери четырехлетнего ребёнка. Ребёнок госпитализирован", - сообщил представитель УМВД, добавив, что это - предварительные данные.
По его словам, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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МЧС РФБелгородПроисшествия
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