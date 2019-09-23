В Белгороде автобус наехал на пешеходов

ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.

Информация о ДТП на улице Щорса поступила спасателям в 18.46 мск понедельник, 23 сентября.

"Произошел наезд автобуса "Паз" на пешеходов. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, ДТП произошло на пересечении улиц Щорса и Архиерейская.

"Сорокатрехлетний водитель, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершил наезд на переходившего по регулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери четырехлетнего ребёнка. Ребёнок госпитализирован", - сообщил представитель УМВД, добавив, что это - предварительные данные.