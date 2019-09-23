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РИА Новости

В Афганистане три иностранных солдата пострадали при стрельбе в аэропорту

21:56 23.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Не менее трех иностранных военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, которую устроил афганский солдат в аэропорту города Кандагар, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
По данным источника, инцидент произошел после словесной перепалки между афганским солдатом и иностранцем.
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Эксперт перечислил цели переброски террористов ИГ* в АфганистанАмериканские спецслужбы причастны к переброске боевиков "Исламского государства"* в северные районы Афганистана, сообщили в ФСБ. Эксперт Андрей Чупрыгин в эфире радио Sputnik обратил внимание, что подобная информация поступает также и из западных источников.
Представитель миссии "Решительная поддержка" подтвердил местным СМИ, что пострадавшие военные были из США.
Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку, заявив, что она была организована их агентом. По данным талибов, 12 человек погибли при перестрелке.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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