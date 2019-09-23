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РИА Новости

США и Польша подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве

21:44 23.09.2019 (обновлено: 22:17 23.09.2019)
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в понедельник в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве, следует из пула Белого дома.
"Мы подписываем Совместную декларацию по улучшению оборонного сотрудничества Польши и США. У нас отличные отношения с Польшей", - заявил Трамп.
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Дорого и сердито. США продадут Польше 32 истребителя F-35Так бы и не знали в Пентагоне, что делать с этим своим косяком стальных "птиц", которых Турции не продали. Но тут у Варшавы, как говорится, в одном месте загорелось. В смысле, в кармане. Как не купить такие машины всего за какие-то 6,5 миллиарда долларов.
После подписания президенты пожали друг другу руки и проследовали в комнату на двустороннюю встречу.
В декларации, опубликованной минобороны Польши после ее подписания, говорится, что стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.
Также стороны согласовали места на территории Польши, где планируется разместить американские войска. Познань определена в качестве места расположения штаба дивизионного командования и группы поддержки сухопутных войск США. Дравско-Поморске станет главным штабом учебного центра боевого применения вооруженных сил Польши и США. В населенном пункте Вроцлав-Страховице разместится штаб транспортной авиабазы Вооруженных сил США.
Дополняется, что в Ласке разместится штаб эскадры американских беспилотников. В Повидзе планируется разместить штаб авиационной боевой бригады, батальона логистической поддержки и объект сил специального назначения. В Люблинце разместится еще один объект сил специального назначения.
Кроме того, Польша и США ведут обширный диалог о наиболее подходящем месте в Польше для танковой бригадной боевой группы.
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Планировалось, что декларация о военном сотрудничестве будет подписана в Варшаве во время визита Трампа 31 августа – 2 сентября, но американский лидер отложил свой визит в Польшу. В связи с переносом визита Трампа Польша и США отложили подписание очередной декларации о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся, в частности, усиления военного присутствия США.
В начале лета было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаНью-Йорк (город)СШАВ мире
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