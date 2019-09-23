США и Польша подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в понедельник в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве, следует из пула Белого дома.

"Мы подписываем Совместную декларацию по улучшению оборонного сотрудничества Польши и США. У нас отличные отношения с Польшей", - заявил Трамп.

После подписания президенты пожали друг другу руки и проследовали в комнату на двустороннюю встречу.

В декларации, опубликованной минобороны Польши после ее подписания, говорится, что стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

Также стороны согласовали места на территории Польши, где планируется разместить американские войска. Познань определена в качестве места расположения штаба дивизионного командования и группы поддержки сухопутных войск США. Дравско-Поморске станет главным штабом учебного центра боевого применения вооруженных сил Польши и США. В населенном пункте Вроцлав-Страховице разместится штаб транспортной авиабазы Вооруженных сил США.

Дополняется, что в Ласке разместится штаб эскадры американских беспилотников. В Повидзе планируется разместить штаб авиационной боевой бригады, батальона логистической поддержки и объект сил специального назначения. В Люблинце разместится еще один объект сил специального назначения.

Кроме того, Польша и США ведут обширный диалог о наиболее подходящем месте в Польше для танковой бригадной боевой группы.

Планировалось, что декларация о военном сотрудничестве будет подписана в Варшаве во время визита Трампа 31 августа – 2 сентября, но американский лидер отложил свой визит в Польшу. В связи с переносом визита Трампа Польша и США отложили подписание очередной декларации о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся, в частности, усиления военного присутствия США.