ФИПИ хочет добавить в ЕГЭ практическую часть

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова заявила, что в институте хотели бы добавить в Единый государственный экзамен по некоторым предметам практическую часть, в ходе которой сдающие ставили бы опыты.

Она также отметила, что ключевой точкой в преобразовании экзамена станет 2022 год, когда впервые из школы выпустятся те, которые с пятого класса учились по последним школьным стандартам - ФГОС, и задания ЕГЭ начнут изменяться под их требования.

"Подход постепенно смещается от принципа "знает - не знает" к оценке умений применять полученные знания, к практической составляющей. К примеру, в ОГЭ (экзамене для девятых классов) уже стали обязательными лабораторные эксперименты по химии", - сказала Решетникова в интервью "Российской газете".

Она добавила, что по физике тоже включены реальные эксперименты с измерительными приборами, а на экзамене по информатике кроме программирования участникам предложены задания на составление презентации, форматирование текстового файла, поиск определенной информации, обработку статистических таблиц.

"Появится ли что-то подобное в ЕГЭ? Мы бы очень хотели обогатить наш экзамен практической частью", - заявила она.