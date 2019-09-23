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РИА Новости

ФИПИ хочет добавить в ЕГЭ практическую часть

21:16 23.09.2019
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© Пресс-служба РособрнадзораДиректор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова
© Пресс-служба Рособрнадзора
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова заявила, что в институте хотели бы добавить в Единый государственный экзамен по некоторым предметам практическую часть, в ходе которой сдающие ставили бы опыты.
Она также отметила, что ключевой точкой в преобразовании экзамена станет 2022 год, когда впервые из школы выпустятся те, которые с пятого класса учились по последним школьным стандартам - ФГОС, и задания ЕГЭ начнут изменяться под их требования.
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Обязательный ЕГЭ по иностранному языку: "за" и "против"В Минпросвещения объяснили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку востребованностью знаний на рынке труда. В эфире радио Sputnik глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, со своей стороны, отметила, что многие родители против обязательного экзамена, и рассказала, почему.
"Подход постепенно смещается от принципа "знает - не знает" к оценке умений применять полученные знания, к практической составляющей. К примеру, в ОГЭ (экзамене для девятых классов) уже стали обязательными лабораторные эксперименты по химии", - сказала Решетникова в интервью "Российской газете".
Она добавила, что по физике тоже включены реальные эксперименты с измерительными приборами, а на экзамене по информатике кроме программирования участникам предложены задания на составление презентации, форматирование текстового файла, поиск определенной информации, обработку статистических таблиц.
"Появится ли что-то подобное в ЕГЭ? Мы бы очень хотели обогатить наш экзамен практической частью", - заявила она.
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Решетникова также уточнила, что могут быть риски с техническим оснащением, а на ЕГЭ "ставки" намного выше, чем в экзаменах для девятых классов". Поэтому часть эксперимента, по мнению ФИПИ, возможно внедрить в "цифре", когда функцию амперметра на ЕГЭ по физике возьмет на себя компьютер.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Оксана РешетниковаМоскваОбразование - Общество
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