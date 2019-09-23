Памфилова установила сигнализацию в своем загородном доме после нападения

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, в дом которой в начале сентября пробрался грабитель, рассказала, что после нападения установила там сигнализацию.

В начале сентября грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Уже после инцидента выяснилось, что государственной или какой-либо еще охраны у Памфиловой нет.

В интервью "Российской газете" Памфилова рассказала, что считает себя человеком среднего достатка, а для того чтобы построить "домик своей мечты", продала единственную московскую квартиру и дачу.

"Конечно, я думала о том, чтобы хотя бы элементарную какую-то сигнализацию поставить, но руки так и не дошли за эти два тяжелейших для меня во всех смыслах года. Сейчас, конечно, уже озаботилась, жаль, что поздно, но хорошо, что все так обошлось - могло быть гораздо хуже", - рассказала глава ЦИК.