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РИА Новости

Памфилова установила сигнализацию в своем загородном доме после нападения

21:07 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, в дом которой в начале сентября пробрался грабитель, рассказала, что после нападения установила там сигнализацию.
В начале сентября грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Уже после инцидента выяснилось, что государственной или какой-либо еще охраны у Памфиловой нет.
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В интервью "Российской газете" Памфилова рассказала, что считает себя человеком среднего достатка, а для того чтобы построить "домик своей мечты", продала единственную московскую квартиру и дачу.
"Конечно, я думала о том, чтобы хотя бы элементарную какую-то сигнализацию поставить, но руки так и не дошли за эти два тяжелейших для меня во всех смыслах года. Сейчас, конечно, уже озаботилась, жаль, что поздно, но хорошо, что все так обошлось - могло быть гораздо хуже", - рассказала глава ЦИК.
Как ранее сообщал Следственный комитет России, Бахыт Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было. В настоящее время Карабалаев находится под арестом.
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
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