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РИА Новости

Трамп встретился с премьером Пакистана

21:00 23.09.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с премьером Пакистана Имраном Ханом и сообщил, что обсуждает с ним Афганистан и Индию.
По словам Трампа, которые передали журналисты президентского пула, дискуссии касаются "Афганистана и талибов".
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На вопрос, возобновились ли контакты с радикальным движением "Талибан" после неожиданной отмены переговоров в сентябре, Трамп ответил негативно.
Он подтвердил, что готов посредничать в переговорах между Индией и Пакистаном по поводу региона Джамму и Кашмир.
"Это (предложение) всегда будет действительно. Если я могу помочь, то обязательно сделаю это... Я готов, хочу и могу это сделать", - сказал Трамп, добавив, что это будет зависеть от желания двух стран.
В свою очередь, Хан просил Трампа передать премьер-министру Индии Нарендре Моди, с которым президент США также встретится в Нью-Йорке, что гуманитарную ситуацию в Кашмире необходимо разрешить.
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"Я считаю, что этот кризис может стать еще хуже", - сказал Хан.
Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел в регионе прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Имран ХанДональд ТрампАфганистанПакистанИндияСШАВ мире
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