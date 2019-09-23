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РИА Новости

Слуцкий назвал заявление МИД Эстонии об СССР ересью и кощунством

20:50 23.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления МИД Эстонии, назвал кощунством отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии.
Ранее МИД Эстонии выразил возмущение в связи с тем, что министерство иностранных дел России опубликовало документы, согласно которым СССР освободил Эстонскую республику от нацистской Германии. Как утверждает эстонское внешнеполитическое ведомство, опубликованная российской стороной 22 сентября в Twitter информация якобы являются "исторически неверной". Также в ведомстве отметили, что "Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет".
"Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о "советской оккупации". Мы никогда не признаем такой трактовки. Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии – кощунство", - написал депутат в Twitter.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению российского дипломатического ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.
Флаг на здании министерства обороны РФ
21 сентября, 00:1180 лет с начала Второй мировой войны
Минобороны рассказало, как местные жители помогали СССР освободить Эстонию
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Леонид СлуцкийВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФЭстонияРоссияВ мире
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