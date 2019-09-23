Слуцкий назвал заявление МИД Эстонии об СССР ересью и кощунством

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления МИД Эстонии, назвал кощунством отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии.

Ранее МИД Эстонии выразил возмущение в связи с тем, что министерство иностранных дел России опубликовало документы, согласно которым СССР освободил Эстонскую республику от нацистской Германии. Как утверждает эстонское внешнеполитическое ведомство, опубликованная российской стороной 22 сентября в Twitter информация якобы являются "исторически неверной". Также в ведомстве отметили, что "Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет".

"Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о "советской оккупации". Мы никогда не признаем такой трактовки. Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии – кощунство", - написал депутат в Twitter

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".