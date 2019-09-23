Минтруд направил Минздраву вопрос о лечении больных ревматоидным артритом

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Обеспечением лекарствами людей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждащихся в постоянном медикаментозном лечении, занимается Минздрав России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда, в ведении которого находятся учреждения медико-социальной экспертизы.

Ранее газета РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты о проверке эффективности использования выделенных на МСЭ средств сообщила, что больным ревматоидным артритом требуется пожизненная лекарственная терапия. Ее получают при оформлении инвалидности. Во время ремиссии при повторном освидетельствовании инвалидность снимается, бесплатные препараты больные получают уже из другого списка, у них наступает обострение. Люди снова получают инвалидность в более тяжелой стадии.

"По мнению Минтруда России, получение лекарственной терапии не должно находиться в зависимости от наличия инвалидности", - сообщили в министерстве, и напомнили, что поручение об обеспечении лекарствами и медизделиями лиц, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном медикаментозном лечении или заместительной терапии, независимо от наличия у них инвалидности дано Минздраву.

"Что касается установления инвалидности гражданам, страдающим ювенильным ревматоидным артритом, то в настоящее время никаких препятствий этому нет", - уточнили в Минтруде.

Как пояснили в министерстве, заболевание может вызвать нарушения функций и патологические состояния, приводящие к ограничениям, которые не могут быть устранены или уменьшены реабилитацией. В таком случае больным устанавливают инвалидность. Детям с таким заболеванием дают инвалидность до 18 лет при первичном освидетельствовании.