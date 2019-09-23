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РИА Новости

Лавров и глава МИД Японии обсудят мирный договор на полях Генассамблеи ООН

20:39 23.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке широкий круг вопросов, в том числе мирный договор, заявил РИА Новости посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что встреча Лаврова с главой МИД Японии находится в проработке.
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"Да, думаю, что 25 сентября - пока не уверен, но уже договоренность есть", - сказал он, уточнив, что это будет первая встреча Мотэги с Лавровым.
"Первое - это знакомство. Также планируется обсудить широкий круг политических и экономических вопросов и, конечно, проект мирного договора", - сказал посол.
Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора, и Токио надеется, что эта цель будет достигнута с урегулированием выдвигаемого японцами территориального вопроса. Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, при этом ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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Тосимицу МотэгиНью-ЙоркГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНЯпонияВ мире
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