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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Члены СПЧ обсудили с Вышинским вопрос освобождения заключенных

20:34 23.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека провели встречу с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и обсудили ситуацию, связанную с одновременным освобождением заключенных Россией и Украиной, сообщается на сайте Совета.
"Сегодня в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека состоялось рабочее совещание членов и экспертов постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека с участием главного редактора информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского", - говорится в сообщении.
В ходе заседания, которое провел председатель комиссии Александр Брод была обсуждена ситуация с освобождением заключенных в России и Украине, текущие обращения к правозащитникам из-за рубежа и планы работы постоянной комиссии на четвертый квартал 2019 года.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский .
Вышинский после освобождения украинским судом и приезда в Москву заявлял, что намерен участвовать в судебном процессе. При этом формула "участие это не присутствие" была предложена в отношении освобождаемых граждан именно Киевом – таким образом украинский омбудсмен Людмила Денисова высказалась о деле украинских военных, вернувшихся в Киев после ареста за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Денисова заявила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству. О возможности использовать видеосвязь для рассмотрения судебных дел в отношении людей, по которым и в России, и на Украине идет расследование, говорила и российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она также заявила о необходимости решения вопроса о гарантиях соблюдения прав граждан, в отношении которых идет следствие или судебное разбирательство в обеих странах.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
13 сентября, 14:38Радио Sputnik
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Освобождение задержанных россиян и украинцевКирилл ВышинскийСПЧРоссияУкраинаВ мире
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