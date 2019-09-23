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РИА Новости

ПАСЕ не может обязать делегацию участвовать в сессиях, сообщил источник

20:33 23.09.2019
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© РИА Новости / Доминик БутенЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ПАСЕ подтвердили обязательство страны принимать участие в работе всех органов Совета Европы, но признали, что процедуры, которая бы заставила б это сделать нет.
В понедельник украинская делегация обнародовала заявление, в котором официально отказалась из-за возвращения России участвовать в работе открывающейся на следующей неделе сессии. При этом украинская сторона указала на то, что продолжит консультации с партнерами в Ассамблее
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
Комментируя решение украинской стороны, источник в РИА Новости в ПАСЕ РИА Новости напомнил, что "в резолюции к докладу господина Тини Кокса Ассамблея "подчеркивает, что членство в Совете Европы подразумевает обязательство всех государств-членов участвовать в обоих уставных органах".
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"Однако в настоящее время в наших Правилах процедуры нет ничего, что обязывало бы национальную делегацию или отдельных членов присутствовать на определенной сессии", - пояснили в ПАСЕ.
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