ПАСЕ не может обязать делегацию участвовать в сессиях, сообщил источник

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ПАСЕ подтвердили обязательство страны принимать участие в работе всех органов Совета Европы, но признали, что процедуры, которая бы заставила б это сделать нет.

В понедельник украинская делегация обнародовала заявление, в котором официально отказалась из-за возвращения России участвовать в работе открывающейся на следующей неделе сессии. При этом украинская сторона указала на то, что продолжит консультации с партнерами в Ассамблее

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.

Комментируя решение украинской стороны, источник в РИА Новости в ПАСЕ РИА Новости напомнил, что "в резолюции к докладу господина Тини Кокса Ассамблея "подчеркивает, что членство в Совете Европы подразумевает обязательство всех государств-членов участвовать в обоих уставных органах".