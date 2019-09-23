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РИА Новости

Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН

20:14 23.09.2019
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© REUTERS / Yoan Valat/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Президент Франция Эммануэль Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН, чтобы собрать 10 миллиардов евро и в том числе компенсировать выход США из соглашения по климату.
"Первоочередная задача - Зеленый фонд. Германия, Великобритания и Франция удвоили свои взносы (в фонд - ред.). Франция выделит 1,5 миллиарда евро в фонд", - сказал Макрон, выступая на саммите ООН по климату.
Французский лидер отметил, что Норвегия также удвоила свой взнос. "Вчера Швеция, Дания удвоили свои взносы, Нидерланды увеличат взнос. Сейчас насчитывается 7 миллиардов евро, цель - достичь 10 миллиардов евро, чтобы также компенсировать выход США", - подчеркнул Макрон.
Он выразил надежду, что в ходе Генассамблеи ООН будут хорошие новости от американской стороны.
"Но я призываю всех, кто этого не сделал, увеличить свои взносы в Зеленый фонд", - сказал президент Франции.
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