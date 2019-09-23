"Совет Европы — не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В ПАСЕ прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации и заявили, что Киев был обязан направить делегацию.

Как заявил РИА Новости глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс, все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, это предусматривается резолюцией "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах", принятой большинством в три четверти в апреле прошлого года.

"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится". Тини Кокс

Киев также призвал коллег из Совета Европы провести расширенные консультации по поводу последствий безусловного возвращения России в ПАСЕ и разработать эффективные механизмы ответственности "государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права".

Комментируя эту часть заявления, Кокс сказал, что ведется разработка совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае грубого нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека.

"На предстоящей части сессии этот новый механизм будет обсуждаться с руководителями всех национальных делегаций. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии", — заключил Кокс.

Источник РИА Новости в ПАСЕ подтвердил, что страны обязаны принимать участие в работе всех органов Совета Европы, но признал, что процедуры, которая заставила бы это делать, нет.

Ранее в понедельник украинская делегация обнародовала заявление , в котором официально отказалась участвовать в работе открывающейся на следующей неделе сессии из-за возвращения России.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплат взносов в бюджет ассамблеи.

В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.