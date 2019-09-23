"Совет Европы — не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В ПАСЕ прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации и заявили, что Киев был обязан направить делегацию.
Как заявил РИА Новости глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс, все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, это предусматривается резолюцией "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах", принятой большинством в три четверти в апреле прошлого года.
"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится".
Киев также призвал коллег из Совета Европы провести расширенные консультации по поводу последствий безусловного возвращения России в ПАСЕ и разработать эффективные механизмы ответственности "государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права".
21 сентября, 17:29Сказано в эфире"Взять на слабо". Политолог об отказе Украины от участия в сессии ПАСЕДелегация от Украины откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, в партии Зеленского хотят таким решением попробовать взять ПАСЕ на слабо.
Комментируя эту часть заявления, Кокс сказал, что ведется разработка совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае грубого нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека.
"На предстоящей части сессии этот новый механизм будет обсуждаться с руководителями всех национальных делегаций. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии", — заключил Кокс.
Источник РИА Новости в ПАСЕ подтвердил, что страны обязаны принимать участие в работе всех органов Совета Европы, но признал, что процедуры, которая заставила бы это делать, нет.
Ранее в понедельник украинская делегация обнародовала заявление, в котором официально отказалась участвовать в работе открывающейся на следующей неделе сессии из-за возвращения России.
Вчера, 19:50Сказано в эфире"Поступок обреченных". Сенатор о демарше делегации Украины в ПАСЕ Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии в знак протеста против возвращения в организацию России. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого решения.
Возвращение России в ПАСЕ
В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплат взносов в бюджет ассамблеи.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.
Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
29 августа, 18:17РИА НовостиПарламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)