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РИА Новости

"Совет Европы — не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию

20:10 23.09.2019 (обновлено: 23:03 23.09.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В ПАСЕ прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации и заявили, что Киев был обязан направить делегацию.
Как заявил РИА Новости глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс, все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, это предусматривается резолюцией "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах", принятой большинством в три четверти в апреле прошлого года.

"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится".

Голландский парламентарий Тини Кокс
Тини Кокс
Киев также призвал коллег из Совета Европы провести расширенные консультации по поводу последствий безусловного возвращения России в ПАСЕ и разработать эффективные механизмы ответственности "государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права".
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
21 сентября, 17:29Сказано в эфире
"Взять на слабо". Политолог об отказе Украины от участия в сессии ПАСЕДелегация от Украины откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, в партии Зеленского хотят таким решением попробовать взять ПАСЕ на слабо.
Комментируя эту часть заявления, Кокс сказал, что ведется разработка совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае грубого нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека.
"На предстоящей части сессии этот новый механизм будет обсуждаться с руководителями всех национальных делегаций. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии", — заключил Кокс.
Источник РИА Новости в ПАСЕ подтвердил, что страны обязаны принимать участие в работе всех органов Совета Европы, но признал, что процедуры, которая заставила бы это делать, нет.
Ранее в понедельник украинская делегация обнародовала заявление, в котором официально отказалась участвовать в работе открывающейся на следующей неделе сессии из-за возвращения России.
Здание Совета Европы
Вчера, 19:50Сказано в эфире
"Поступок обреченных". Сенатор о демарше делегации Украины в ПАСЕ Делегация Украины в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии в знак протеста против возвращения в организацию России. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого решения.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплат взносов в бюджет ассамблеи.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.
Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
19556847816
Обсудить 28
Тини КоксСовет ЕвропыЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну чисто дети.... Все за старшими повторяют, но так по дурацки... У РФ был очень весомый повод забить на пасе....
23 сентября, 20:38
Z1Zlydennemets 1
13060013
Нет у них времени на ваше кафе, сегодня надо ещё убить дракона, войти в замок и поцеловать принцессу.
23 сентября, 21:24
Слава-C
23840004
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