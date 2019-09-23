Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T23:22Z
https://ria.ru/20190923/1559020191.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/14/1556161435_0:99:3071:1826_1036x0_80_0_0_dd104e397acd76dc83c13c33ac677363.jpg
РИА Новости

В Шереметьево тягач столкнулся с самолетом

20:09 23.09.2019 (обновлено: 23:22 23.09.2019)
1259
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
АЛМА-АТА, 23 сен – РИА Новости. Тягач с контейнерными телегами столкнулся с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana в московском аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее агентство городских новостей "Москва" передало, что тягач с контейнерными телегами въехал в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево.
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
19 сентября, 16:26РИА Новости
Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
"Подтверждаю. Других подробностей нет", - сказал представитель пресс-службы авиакомпании, комментируя сообщение СМИ.
Он добавил, что дополнительную информацию авиаперевозчик сообщит во вторник.
2621011
Обсудить 0
Airbus А320МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
РИА
Новости
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
"Совет Европы — не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
Выступление группы Ленинград
Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Лента
новостей
Самолеты в аэропорту Бремена, Германия
Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Самолет Sukhoi Superjet 100
Глава авиакомпании "Ямал" назвал публикации о проблемах с SSJ глупостью
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
Астероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx
К Земле приблизится астероид размером с три пирамиды Хеопса
Мясоперерабатывающий завод
Священнослужитель предостерег от употребления искусственного мяса в пост
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Свердловской области автомобиль наехал на двух братьев-подростков
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет раскрыл подробности предоставления томоса "новой церкви" Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Обожженные маслом в Турции дети проведут в больнице две недели
12:35Лебедев назвал обсуждения законности приговора Устинову преждевременными
12:32В Москве открылась выставка в честь 70-летия дипотношений России и Китая
12:30Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска
12:29Вышинский в среду выступит в Совете Федерации
12:28Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
Лента новостейМолния