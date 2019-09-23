В Шереметьево тягач столкнулся с самолетом

АЛМА-АТА, 23 сен – РИА Новости. Тягач с контейнерными телегами столкнулся с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana в московском аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Ранее агентство городских новостей "Москва" передало, что тягач с контейнерными телегами въехал в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево.

"Подтверждаю. Других подробностей нет", - сказал представитель пресс-службы авиакомпании, комментируя сообщение СМИ.