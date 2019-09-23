В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Четверо мужчин заключены под стражу по делу об убийстве Михаила Долгополова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

"По подозрению в совершении преступления были задержаны трое исполнителей и один пособник совершенного убийства. Ими оказались жители города Великого Новгорода 32, 33 и 36 лет и 54-летний житель Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.

По данным следствия, для осуществления преступления обвиняемые приобрели пистолет марки "ТТ" и автомобиль.

Шестнадцатого апреля один из них под обманным предлогом вывез Долгополова на автомобиле в арендованный коттедж, расположенный в деревне Вайя Гатчинского района. Там его поджидали двое сообщников, мужчину убили выстрелом в голову. Тело жертвы вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе работы с фигурантами дела следователям удалось установить местонахождение тела Долгополова.

Кроме того, при обысках в доме предполагаемого заказчика убийства было обнаружено оружие, боеприпасы и документы, представляющие интерес для следствия.