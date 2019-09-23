В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста Ura.ru Александра Поздеева, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания. Мужчина выехал из дома около 14.00 (12.00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского.

"На момент подготовки этой новости, насколько мне известно, супруга Александра в присутствии журналистов из Ura.ru прибыла в территориальный отдел внутренних дел по месту проживания для того, чтобы сделать официальное заявление по факту таинственно исчезнувшего по пути на работу Александра Поздеева. Ситуация с его пропажей взята под личный контроль руководством УМВД по Екатеринбургу", - сказал Горелых.

Он добавил, что представители МВД незамедлительно проведут комплекс необходимых в таких ситуациях мероприятий. "По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение. Впрочем, сейчас главное, чтобы история с пропажей человека закончилась благополучно и он бы в кратчайший срок был найден живым и здоровым и приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - отметил собеседник агентства.