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РИА Новости

В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста

19:55 23.09.2019
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© аккаунт Александра Поздеева в FacebookЖурналист Александр Поздеев
Журналист Александр Поздеев
© аккаунт Александра Поздеева в Facebook
Журналист Александр Поздеев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста Ura.ru Александра Поздеева, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания. Мужчина выехал из дома около 14.00 (12.00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского.
"На момент подготовки этой новости, насколько мне известно, супруга Александра в присутствии журналистов из Ura.ru прибыла в территориальный отдел внутренних дел по месту проживания для того, чтобы сделать официальное заявление по факту таинственно исчезнувшего по пути на работу Александра Поздеева. Ситуация с его пропажей взята под личный контроль руководством УМВД по Екатеринбургу", - сказал Горелых.
Он добавил, что представители МВД незамедлительно проведут комплекс необходимых в таких ситуациях мероприятий. "По итогам будет принято обоснованное процессуальное решение. Впрочем, сейчас главное, чтобы история с пропажей человека закончилась благополучно и он бы в кратчайший срок был найден живым и здоровым и приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - отметил собеседник агентства.
Об итогах розыскных мероприятий Горелых пообещал сообщить дополнительно. "Лично я знаком с Александром много лет, еще когда он был журналистом "Областной газеты". Это очень ответственный человек, порядочный, пунктуальный. И, по меньшей мере, странно, что он не прибыл сегодня на работу при непонятных пока обстоятельствах. Сыщики уголовного розыска отработают различные версии случившегося", - подчеркнул руководитель пресс-службы.
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ГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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