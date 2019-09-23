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РИА Новости

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

19:52 23.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
По его словам, депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничения возможности взыскания с доходов граждан в размере величины прожиточного минимума.
"На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", - сказал Орешкин.
Министр добавил, что в настоящее время при взыскании по долгам за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума, а граждане, в свою очередь, могут остаться без средств для пропитания и осуществления других минимальных расходов.
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Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах по кредитованию.
Тем не менее, регулятор в 2018-2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды - по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионов.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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