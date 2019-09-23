ВТБ и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках соглашения ключевыми задачами взаимодействия сторон являются организация комплексного банковского обслуживания ФТС России, подведомственных учреждений и сотрудников службы, а также развитие программ в сфере социального обеспечения и благотворительных инициатив. Кроме того, ВТБ рассмотрит возможность взаимодействия в реализации мероприятий, осуществляемых в рамках государственных программ". – говорится в пресс-релизе.
В сообщении также отмечается, что многолетнее сотрудничество между ВТБ и ФТС России будет способствовать реализации комплексной социальной политики в отношении личного состава службы.