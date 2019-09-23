СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Больше всего детей пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Такие данные были озвучены на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, которое провёл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях. Приведенные на совещании данные подтверждают, что основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и ряд других", - сказала Петренко.

По ее словам, на совещании были озвучены статистические данные ведомства, согласно которым в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019-го - 8383. Петренко уточнила, что на данный момент местонахождение подавляющего большинства лиц по таким сообщениям установлено и в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних.

"По итогам совещания председатель СК России поручил конкретизировать ведомственную нормативную базу, регламентирующую взаимодействие подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, а также проработать вопрос о совершенствовании взаимодействия с оперативными службами МВД, МЧС и другими ведомствами на данном направлении", - рассказала Петренко.

Бастрыкин поручил проработать вопрос о создании на сайте Следственного комитета актуального раздела, содержащего информацию о разыскиваемых несовершеннолетних.

"Такой блок, безусловно, будет способствовать повышенной информированности населения о пропавших детях, что может помочь их поиску", - считают в ведомстве.

Кроме того, глава ведомства поручил подчиненным проработать вопрос о создании базы ДНК-учета родственников пропавших без вести несовершеннолетних.