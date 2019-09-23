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РИА Новости

Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран

19:42 23.09.2019
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран завершил юридические процедуры, необходимые для освобождения задержанного в июле британского танкера Stena Impero.
"Танкер, ходящий под британским флагом, Stena Impero на основании завершения судебного и правового процесс теперь может покинуть (Иран - ред.)", - написал посол в своем микроблоге в Twitter.
Между тем телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на МИД Великобритании, что танкер вместе с экипажем продолжает оставаться в Иране, внешнеполитическое ведомство страны продолжает призывы немедленно его освободить.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
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Хамид БаединежадВеликобританияИранВ мире
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