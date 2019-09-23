Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран завершил юридические процедуры, необходимые для освобождения задержанного в июле британского танкера Stena Impero.
The British flagged tanker “Stena Impero”, pursuant to the completion of the judicial and legal process, is now free to leave.— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 23 сентября 2019 г.
کشتی بزرگ «استناایمپرو» تحت پرچم انگلیس، امروز بعد از تکمیل فرآیند قضایی و حقوقی ج.ا.ایران، از توقیف آزاد گردید. pic.twitter.com/uamezzBdoa
"Танкер, ходящий под британским флагом, Stena Impero на основании завершения судебного и правового процесс теперь может покинуть (Иран - ред.)", - написал посол в своем микроблоге в Twitter.
Между тем телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на МИД Великобритании, что танкер вместе с экипажем продолжает оставаться в Иране, внешнеполитическое ведомство страны продолжает призывы немедленно его освободить.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.