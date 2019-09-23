Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран завершил юридические процедуры, необходимые для освобождения задержанного в июле британского танкера Stena Impero.

The British flagged tanker “Stena Impero”, pursuant to the completion of the judicial and legal process, is now free to leave.

کشتی بزرگ «‌استناایمپرو» تحت پرچم انگلیس، امروز بعد از تکمیل فرآیند قضایی و حقوقی ج.ا.ایران، از توقیف آزاد گردید. pic.twitter.com/uamezzBdoa — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 23 сентября 2019 г.

"Танкер, ходящий под британским флагом, Stena Impero на основании завершения судебного и правового процесс теперь может покинуть (Иран - ред.)", - написал посол в своем микроблоге в Twitter.

Между тем телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на МИД Великобритании, что танкер вместе с экипажем продолжает оставаться в Иране, внешнеполитическое ведомство страны продолжает призывы немедленно его освободить.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.