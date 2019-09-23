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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" открылся в Ростовской области

19:42 23.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Четырнадцатый фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" открылся в понедельник в театре драмы имени Максима Горького в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия фестиваля пройдут с 23 по 27 сентября в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. По прогнозу организаторов, в них примут участие не менее трехсот участников и не менее 15 тысяч зрителей из России и Белоруссии.
По словам председателя комиссии Парламентского Собрания по соцполитике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елены Афанасьевой, основная задача комиссии - работа с людьми, которые проживают на территории Союзного государства. "Молодежь, которая завтра придет и будет управлять нашими государствами, а, может, единым территориальным пространством, будет делать то, чему ее сейчас научат: научат дружить - будет дружить, научат уважать - будет уважать. И все наши действия нацелены именно на такой подход", - сказала она журналистам
Она добавила, что, по мнению психологов, человек занимающийся творчеством лучше воспринимает материал, обладает лучшими управленческими качествами. "Необязательно эти молодые люди, когда вырастут, продолжат заниматься творчеством, но у них будет дисциплина, и они будут уметь работать, чтобы получить результат. Это очень важно", - отметила Афанасьева.
Фестивальные мероприятия в этом году посвящены году театра, празднованию 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также особенностью фестиваля станет его проведение в год 20-летия создания Союзного государства.
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Парламентское собрание Союза России и Белоруссии является инициатором фестиваля, цель которого - создание единого культурного пространства, сохранение преемственности традиций в области культуры и искусства. Фестиваль проводится с 2006 года. В первый год он состоялся в Анапе и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 года фестиваль проводится в Ростовской области.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРостовская областьОбщество
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