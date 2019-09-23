Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" открылся в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Четырнадцатый фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" открылся в понедельник в театре драмы имени Максима Горького в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятия фестиваля пройдут с 23 по 27 сентября в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. По прогнозу организаторов, в них примут участие не менее трехсот участников и не менее 15 тысяч зрителей из России и Белоруссии.

По словам председателя комиссии Парламентского Собрания по соцполитике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елены Афанасьевой, основная задача комиссии - работа с людьми, которые проживают на территории Союзного государства. "Молодежь, которая завтра придет и будет управлять нашими государствами, а, может, единым территориальным пространством, будет делать то, чему ее сейчас научат: научат дружить - будет дружить, научат уважать - будет уважать. И все наши действия нацелены именно на такой подход", - сказала она журналистам

Она добавила, что, по мнению психологов, человек занимающийся творчеством лучше воспринимает материал, обладает лучшими управленческими качествами. "Необязательно эти молодые люди, когда вырастут, продолжат заниматься творчеством, но у них будет дисциплина, и они будут уметь работать, чтобы получить результат. Это очень важно", - отметила Афанасьева.

Фестивальные мероприятия в этом году посвящены году театра, празднованию 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также особенностью фестиваля станет его проведение в год 20-летия создания Союзного государства.