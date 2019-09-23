Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Число было озвучено на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, которое провел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Этому направлению, как и в целом защите детей от преступных посягательств, ведомство уделяет особое внимание.
"Присутствовавшие обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах. По имеющимся данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе", - сказала Петренко.