СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли и 65 пострадали в результате очередных протестов против этнической и расовой дискриминации в Индонезии, передает агентство По меньшей мере 20 человек погибли и 65 пострадали в результате очередных протестов против этнической и расовой дискриминации в Индонезии, передает агентство Франс Пресс

Ранее в городе Вамена в одном из округов провинции Папуа на востоке Индонезии вспыхнули новые протесты и беспорядки с поджогами правительственных зданий в знак протеста против дискриминации студентов-папуасов в других провинциях.

Согласно информации от властей города, в ходе беспорядков погибли 16 человек.

"Большинство из них умерли из-за пожара", — заявил представитель вооруженных сил Эко Дарьянто и добавил, что число жертв может возрасти.

Еще четыре человека скончались в городе Джаяпура, где прошли столкновения демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов, пишет агентство.

Кроме того, в ходе протестов в понедельник пострадали 65 человек, и в общей сложности около 300 были задержаны полицией.

Протесты и связанные с ними беспорядки начались в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа в конце августа после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны — восточной Явы и Западного Сулавеси. Местные СМИ сообщали, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.