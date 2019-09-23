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РИА Новости

СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии

19:32 23.09.2019 (обновлено: 19:47 23.09.2019)
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© AP Photo / Беспорядки в ходе протестов в штате Папуа в Индонезии. 23 сентября 2019
Беспорядки в ходе протестов в штате Папуа в Индонезии. 23 сентября 2019
© AP Photo /
Беспорядки в ходе протестов в штате Папуа в Индонезии. 23 сентября 2019
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли и 65 пострадали в результате очередных протестов против этнической и расовой дискриминации в Индонезии, передает агентство Франс Пресс.
Ранее в городе Вамена в одном из округов провинции Папуа на востоке Индонезии вспыхнули новые протесты и беспорядки с поджогами правительственных зданий в знак протеста против дискриминации студентов-папуасов в других провинциях.
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Согласно информации от властей города, в ходе беспорядков погибли 16 человек.
"Большинство из них умерли из-за пожара", — заявил представитель вооруженных сил Эко Дарьянто и добавил, что число жертв может возрасти.
Еще четыре человека скончались в городе Джаяпура, где прошли столкновения демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов, пишет агентство.
Кроме того, в ходе протестов в понедельник пострадали 65 человек, и в общей сложности около 300 были задержаны полицией.
Протесты и связанные с ними беспорядки начались в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа в конце августа после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны — восточной Явы и Западного Сулавеси. Местные СМИ сообщали, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.
Протестующие в Папуа и Западном Папуа заявляют о своей готовности продолжать акцию до тех пор, пока в стране не прекратится дискриминация папуасов по этническому признаку. По мнению представителей сил безопасности Индонезии, причиной массовых выступлений в восточной части страны стали "подстрекательские" и часто "не соответствующие действительности" сообщения в социальных сетях о нападениях на папуасов и об этнических столкновениях между папуасами и представителями других национальностей в центральных провинциях страны.
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