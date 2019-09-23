Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T19:16Z
https://ria.ru/20190923/1559019073.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154060/68/1540606848_0:82:3351:1967_1036x0_80_0_0_4747dc3091c810605821f3d27e4c01b6.jpg
РИА Новости

МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения

19:16 23.09.2019
411
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники Климатического саммита ООН по изменению климата
Участники Климатического саммита ООН по изменению климата
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участники Климатического саммита ООН по изменению климата. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. МИД Германии приветствует решение России ратифицировать Парижское соглашение по климату, говорится в сообщении ведомства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. По состоянию на сентябрь 2019 года Парижское соглашение обязательно для 186 стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон
18:41РИА Новости
Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью
"Федеральное министерство иностранных дел приветствует присоединение России к Парижскому соглашению по климату. Мы хотим прийти к нейтральному уровню выбросов CO2 в мире к 2050 году. Мы сможем достичь этого только в том случае, если все будем действовать сообща", - говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.
"Германия готова поддержать Россию в сокращении выбросов CO2", - подчеркнули в ведомстве.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Заводские трубы
17:30РИА Новости
Эксперт: России не надо сразу снижать выбросы по Парижскому соглашению
010107
Обсудить 0
МИД ГерманииРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью
РИА
Новости
Здание Государственной Думы в Москве
Эксперт объяснил, почему Парижское соглашение не требует одобрения Госдумы
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Украина намерена инициировать переговоры по морской границе с Россией
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Госбюро Украины назвало статус Парубия в деле о событиях 2014 года в Одессе
Президент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания
Туск назвал пожары в Амазонии "шоком", пробудившим Европу от летаргии
Логотип международного агентства и радио Sputnik
СЖР осудил использование Sputnik в качестве "примера" во французских школах
Здание Совета Европы
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Мясоперерабатывающий завод
Священнослужитель предостерег от употребления искусственного мяса в пост
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Стали известны детали иранской концепции безопасности в Персидском заливе
Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года
Россия официально объявит на ГА ООН о присоединении к Парижскому соглашению
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
18:54Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване
18:52В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки
18:51В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки Усамы бен Ладена
18:50В Челябинске трех человек госпитализировали после ДТП с двумя маршрутками
18:48Власти объяснили рост зарплат в Костромской области
Лента новостейМолния