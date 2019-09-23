В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Действия Великобритании, которые будут предприняты по возвращению клиентов компании Thomas Cook, заявившей о своем ухода с туристического рынка, должны быть тщательно изучены, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Thomas Cook объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – британские граждане. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

Кривоносов подчеркнул, что российские туроператоры заявляют, что ситуация с британской компанией Thomas Cook не повлияет на состояние отечественного рынка и на процессы, которые там происходят.

"Мы всегда стараемся изучать международный опыт, в том числе и негативный. К счастью, крупные иностранные туристические компании редко объявляют о прекращении своей деятельности, но тем более важно внимательно следить за тем, как они справляются с ситуацией. В Великобритании заявили, что им предстоит крупнейший по объемам вывоз граждан страны в мирное время", - прокомментировал ситуацию депутат.

По его мнению, подобные ситуации подрывают доверие к организованному туризму, поэтому очень важно изучать ошибки и способы преодоления осложнений.