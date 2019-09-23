В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Действия Великобритании, которые будут предприняты по возвращению клиентов компании Thomas Cook, заявившей о своем ухода с туристического рынка, должны быть тщательно изучены, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
Thomas Cook объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – британские граждане. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.
Кривоносов подчеркнул, что российские туроператоры заявляют, что ситуация с британской компанией Thomas Cook не повлияет на состояние отечественного рынка и на процессы, которые там происходят.
"Мы всегда стараемся изучать международный опыт, в том числе и негативный. К счастью, крупные иностранные туристические компании редко объявляют о прекращении своей деятельности, но тем более важно внимательно следить за тем, как они справляются с ситуацией. В Великобритании заявили, что им предстоит крупнейший по объемам вывоз граждан страны в мирное время", - прокомментировал ситуацию депутат.
По его мнению, подобные ситуации подрывают доверие к организованному туризму, поэтому очень важно изучать ошибки и способы преодоления осложнений.
"Сейчас мы в России активно работаем над созданием электронной путевки, поскольку полагаем, что ее внедрение поможет туристам чувствовать себя более защищенными, так как клиент сможет прослеживать весь процесс от внесения денег за туристический продукт до окончания отдыха. Чем быстрее мы введем систему электронных путевок, тем цивилизованнее станет туристический рынок. Очень важно сделать обязательным для туроператоров использование электронных путевок в их деятельности. То есть те компании, которые не станут этого делать, не будут допускаться к работе", - сказал Кривоносов.