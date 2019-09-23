В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания Александр Поздеев.
"Уважаемые читатели, нам нужна ваша помощь. В Екатеринбурге по пути на работу пропал журналист Ura.ru Александр Поздеев. Он выехал из дома около 14:00 (12:00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского", — говорится в сообщении.
Ura.ru также приводит приметы мужчины: на вид 35-40 лет, рост — около 170 сантиметров, волосы русые короткие, плотного телосложения.