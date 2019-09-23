В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru

"Уважаемые читатели, нам нужна ваша помощь. В Екатеринбурге по пути на работу пропал журналист Ura.ru Александр Поздеев. Он выехал из дома около 14:00 (12:00 мск) на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского", — говорится в сообщении.