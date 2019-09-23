Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne передал координатору ООН письмо с просьбой защитить свободу слова на Украине.
"Телеканал NewsOne апеллирует к международному сообществу с просьбой поддержать свободу слова на Украине. Соответствующее обращение журналисты NewsOne принесли в офис координатора системы Организации Объединенных Наций на Украине. Письмо вручили специалисту по связям с общественностью Елене Лабе", - сказал журналист NewsOne в эфире телеканала в понедельник.
По его словам, это уже девятое диппредставительство, куда телеканал обращается с просьбой защитить свободу слова на Украине. Ранее письмо передали в посольства Италии, Франции, Германии, Австрии, Испании, Кипра, а также в представительство Евросоюза на Украине.
"К нам выходят представители, слушают, что мы хотим им донести. Мы передаем им письмо-обращение, в котором приводим факты ущемления свободы слова по отношению к холдингу "Новости" - телеканалам NewsOne, "112 Украина" и ZIK", - добавил журналист.
В обращениях NewsOne рассказывает о ситуации с Нацсоветом по телерадиовещанию, а также о нападениях на журналистов. Представитель ООН на Украине пообещала передать письмо своему руководству и прислать ответ, где организация даст свою оценку происходящему, отметил журналист.
Нацсовет по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов.
Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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