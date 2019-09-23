Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наградил певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов за вклад в укрепление белорусско-российских культурных связей, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

В пресс-службе пояснили, что "исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей".