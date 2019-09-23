Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует 1 октября в Ереване принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия и Армения уверенно движутся по пути укрепления многопланового союзничества. Поддерживается интенсивный политический диалог на высоком и высшем уровне. Через неделю, 1 октября, президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Руденко на торжественном приеме по случаю дня независимости Армении.