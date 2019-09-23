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РИА Новости

Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване

18:54 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует 1 октября в Ереване принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия и Армения уверенно движутся по пути укрепления многопланового союзничества. Поддерживается интенсивный политический диалог на высоком и высшем уровне. Через неделю, 1 октября, президент РФ Владимир Путин посетит Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Руденко на торжественном приеме по случаю дня независимости Армении.
Президент РФ Владимир Путин
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ВЕЭСАндрей РуденкоМИД РФВладимир ПутинРоссияАрменияВ мире
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