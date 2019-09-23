В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки Усамы бен Ладена

Как отметил телеканал, ранее на необычную игрушку обратили внимание возмущенные пользователи Сети. Судя по кадрам, фигурка держит в руках флаг группировки и автомат.

"Эти игрушки сняты, они больше не продаются", — сообщили корреспонденту телеканала представители магазина.

Усама бен Ладен — основатель международной террористической организации "Аль-Каида"*, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Американские военные уничтожили его в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма.