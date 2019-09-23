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РИА Новости

В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки Усамы бен Ладена

18:51 23.09.2019 (обновлено: 19:15 23.09.2019)
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Фигурки лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена в одном из магазинов Ставрополя
Фигурки лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена в одном из магазинов Ставрополя
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки бывшего лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена, сообщило "Свое ТВ".
Как отметил телеканал, ранее на необычную игрушку обратили внимание возмущенные пользователи Сети. Судя по кадрам, фигурка держит в руках флаг группировки и автомат.
"Эти игрушки сняты, они больше не продаются", — сообщили корреспонденту телеканала представители магазина.
Усама бен Ладен — основатель международной террористической организации "Аль-Каида"*, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Американские военные уничтожили его в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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