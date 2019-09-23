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РИА Новости

В Челябинске трех человек госпитализировали после ДТП с двумя маршрутками

18:50 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен - РИА Новости. Три человека госпитализированы после столкновения двух маршрутных такси вечером в понедельник в Челябинске, всего в аварии пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным властей, в Челябинске вечером в понедельник столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек, все взрослые. Бригады скорой прибыли на место происшествия через шесть минут. Один пострадавший был осмотрен на месте, от госпитализации отказался, 10 человек отвезли в пять больниц города (№1, 5, 8, 9 и железной дороги) для дообследования.
"В итоге госпитализированы трое пострадавших. Остальных осмотрели и отпустили по домам", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что тяжелых травм никто не получил - у пострадавших в основном ушибы и сотрясение головного мозга.
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По данным ГУМВД России по региону, ДТП произошло на пересечении улиц Горького и Салютная. Водитель маршрутного такси перед светофором не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди находившимся другим маршрутным такси, уточнили в пресс-службе. По данным полиции, в аварии пострадали восемь человек, у всех легкие травмы.
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