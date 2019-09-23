Митрополит рассказал об отношении Элладской церкви к вопросу признания ПЦУ

Глава Элладской православной церкви Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и митрополит Волоколамский Иларион на форуме по религиозному плюрализму в Афинах, Греция. 30 октября 2017

АФИНЫ, 23 сен – РИА Новости. Предоставление "автокефалии" Украине было незаконно принято под давлением в геополитических интересах и глубоко раскололо украинский народ, поместные православные церкви, Святую Гору и Синод Элладской православной церкви, заявил митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим, чье заявление публикует сайт Vima Orthodoxias.

По его словам, этот вопрос разделяет Церковь в целом, и самым мудрым решением было бы передать эту проблему на всеправославный синаксис предстоятелей и представителей поместных церквей. Митрополит также призывает иерархов не участвовать в совместных богослужениях и молитвах с раскольниками.

"Новые земли"

Кифирская и Антикифирская митрополия входят в Элладскую православную церковь. Серафим входил в Постоянный Синод 162-го синодального периода, завершившего работу в конце августа.

В течение почти всего синодального периода украинская тема была главной и важнейшей, заявил Серафим. По его словам, на заседании в конце августа были рассмотрены вопросы, имеет ли Константинопольский патриарх право провозгласить автокефалию только епархии Константинопольского трона или любой православной епископии, а также может ли он принять обращение иерархов только своей патриархии или всей православной церкви. Это относилось к епископам, которые были решением Русской православной церкви извергнуты из сана и отлучены от церкви, как митрополит Филарет.

Обсуждалось также, не нарушил ли патриарх Варфоломей требования и условия экклезиологии, предоставив "новую автокефалию" раскольникам, не имеющим рукоположения и преданным анафеме.

На Синоде произошло разделение – между митрополитами "новых земель" и находящихся в юрисдикции Элладской архиепископии. Так называемые "новые земли" (Крит, Додеканесские острова и северная Греция с Салониками) — провинции Османской империи, присоединенные к Греции по итогам Балканской войны 1912 года – находятся под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата, но участвуют и в работе Элладской православной церкви, то есть фактически здесь церковное двоевластие.

"Уважаемые святые братья так называемых "новых земель" и один уважаемый брат "старой Греции" по этим вопросам высказались положительно, то есть что Вселенский патриарх имеет право предоставления автокефалии на всем пространстве православия, без ограничений, и следовательно и в данном случае, а также что он обладает правом рассмотрения обращения к нему всех православных христиан", - пишет Серафим.

По его словам, эти митрополиты не видят проблемы в предоставлении "автокефалии" раскольнической части Украины.

Серафим сообщил, что митрополиты "новых земель" получили в январе патриаршие письма из Фанара, которыми их призывали согласиться с предоставлением во время празднования Богоявления томоса автокефалии "новому предстоятелю украинской церкви" и в которых говорилось, что не существует никаких канонических проблем.

"Оставшиеся пять митрополитов из "старой Греции", и старейшие члены Постоянного Синода осторожно отнеслись к неограниченному праву патриарха на предоставление автокефалии", - пишет Серафим.

По его словам, он возражал против предложения Постоянного Синода написать в информационном сообщении, что Константинопольский патриарх имеет право предоставлять автокефалию, а предстоятель Греческой церкви – привилегию заниматься вопросом признания церкви Украины.

Архиерейский собор

Как заявил Серафим, Константинопольский патриарх не имел права принимать решение по Украине, находящейся под юрисдикцией российского патриархата более 300 лет. Такие дела рассматривает только на Вселенском Соборе, подчеркнул митрополит.

Что касается привилегии архиепископа принимать решение по критически важному вопросу важнейшего значения, то "ни один, ни 12, а только архиерейский собор имеет полномочия решать", пишет Серафим.

К чести Иеронима, он заявил, что не может принять столь большую ответственность и вынесет вопрос на архиерейский собор, сообщил митрополит. При этом он считает неподходящим временем обсуждать украинскую тему на архиерейском соборе в октябре, когда будут выбирать трех митрополитов, и предлагает созвать внеочередной двухдневный собор.

"Поспешное решение (украинского вопроса) под давлением светских деятелей, сильных мира, ради продвижения геополитических и геостратегических проектов, разделило глубочайше украинский народ, разделило автокефальные православные церкви, поскольку все вместе они не согласны с неканоническим предоставлением автокефалии Украине, разделило Постоянный Священный Синод, разделило Святую Гору, разделит архиерейские собор", - заявил Серафим.

Он полагает наиболее правильным передать решение этой важнейшей темы на синаксис предстоятелей и представителей поместных церквей.

Митрополит также призывает не поддерживать раскольников. "Не должны уважаемые иерархи совместно служить, совместно молиться и иметь церковное общение с раскольниками и не причастившимися, которые не были приняты почти никем из автокефальных православных церквей, а ожидать решения Священного Синода Иерархов, который их избрал, рукоположил и поставил на трон", - пишет митрополит.

"Новая церковь" Украины - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.