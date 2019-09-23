Священнослужитель предостерег от употребления искусственного мяса в пост

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Представитель Русской православной церкви оценил возможность выращивать мясо в лаборатории как средство борьбы с голодом в мире, при этом в пост его есть все равно нельзя, так это по-прежнему мясо.

Ранее стало известно, что российские ученые в лабораторных условиях создали искусственное мясо, которое может появиться на российских прилавках уже к 2023 году. По оценке экспертов "Очаковского комбината пищевых ингредиентов", через пять лет килограмм культивируемой говядины в рознице будет стоить 800 рублей.

"Учитывая то, что у нас на планете голод, то научиться выращивать мясо или зерно в больших объемах, чем сейчас - это хорошее достижение", - сказал РИА Новости эксперт по вопросам биомедицинской этики, клирик Крутицкого патриаршего подворья иеромонах Димитрий Першин.

Он уточнил, что при этом не должны нарушаться этические нормы. "Это хорошее дело, если при этом не уничтожаются человеческие жизни, если животные не подвергаются жестокому обращению", - добавил священнослужитель.

Однако в пост это мясо, выращенное в лаборатории, есть все равно нельзя, так как это "в любом случае такое же мясо".

Сообщалось, что исследовательские работы велись на протяжении двух лет. Первые 40 граммов мяса, выращенного в лабораторных условиях, обошлись в 900 тысяч рублей. Оно безопасно для человека, а срок хранения вдвое больше традиционного. Мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка породы "Абердин-ангус" в возрасте 2-3 дней. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления. Правовой статус такого продукта еще предстоит определить.