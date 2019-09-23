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РИА Новости

Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью

18:41 23.09.2019 (обновлено: 18:57 23.09.2019)
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© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал решение России ратифицировать Парижское соглашение по климату, назвав это замечательной новостью.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
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"Я с удовольствием хочу отметить, что сегодня мы получили хорошую новость о ратификации Россией Парижского соглашение по климату. Это замечательная новость. Еще несколько месяцев назад этого не ожидалось, это доказывает, что дела продвигаются", - заявил Макрон, выступая на саммите по климату в ООН.
Зал также приветствовал эту новость аплодисментами.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Участники 24-го Климатического саммита ООН по изменению климата
15:12РИА Новости
Парижское соглашение по климату
202005
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