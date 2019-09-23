Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью

"Я с удовольствием хочу отметить, что сегодня мы получили хорошую новость о ратификации Россией Парижского соглашение по климату. Это замечательная новость. Еще несколько месяцев назад этого не ожидалось, это доказывает, что дела продвигаются", - заявил Макрон, выступая на саммите по климату в ООН.