Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил, что его сын Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.
"То, что сделал Байден – это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая – много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена (на посту президента США), потому что он отменит эту отличную (торговую) сделку, которую мы собираемся заключить", - заявил Трамп журналистам в штаб-квартире ООН, куда он прибыл для участия в мероприятиях в рамках Генеральной ассамблеи.
"То, что сделал Байден – было неправильно", - добавил он.
Отвечая на вопрос, насколько серьезно он относится к возможности импичмента, о котором ранее заявили некоторые демократы, Трамп сказал, что его это ничуть не беспокоит.
"Демократы снова начинают охоту на ведьм. Они провалились с Россией (так называемый "сговор Трампа с РФ", который не подтвердился - ред.), провалились с рецессией, провалились со всем остальным и теперь они начинают это", - сказал президент.
Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года.
Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Владимиром Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.
Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Это, в частности, утверждает адвокат президента США Руди Джулиани, по информации которого Байден-младший был замешан в отмывании 3 миллионов долларов на Украине. Он же утверждал, что от Китая сын бывшего вице-президента получал "миллиарды долларов".
10:23Сказано в эфиреРешатся ли в США на импичмент Трампа? Мнение политологаВ США допустили импичмент президента Дональда Трампа в случае давления на украинского лидера Владимира Зеленского. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень оценил, насколько такой сценарий вероятен.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.