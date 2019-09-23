Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил, что его сын Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.

"То, что сделал Байден – это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая – много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена (на посту президента США), потому что он отменит эту отличную (торговую) сделку, которую мы собираемся заключить", - заявил Трамп журналистам в штаб-квартире ООН, куда он прибыл для участия в мероприятиях в рамках Генеральной ассамблеи.

"То, что сделал Байден – было неправильно", - добавил он.

Отвечая на вопрос, насколько серьезно он относится к возможности импичмента, о котором ранее заявили некоторые демократы, Трамп сказал, что его это ничуть не беспокоит.

"Демократы снова начинают охоту на ведьм. Они провалились с Россией (так называемый "сговор Трампа с РФ", который не подтвердился - ред.), провалились с рецессией, провалились со всем остальным и теперь они начинают это", - сказал президент.

Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года.

Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Владимиром Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.

Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Это, в частности, утверждает адвокат президента США Руди Джулиани, по информации которого Байден-младший был замешан в отмывании 3 миллионов долларов на Украине. Он же утверждал, что от Китая сын бывшего вице-президента получал "миллиарды долларов".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.