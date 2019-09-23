Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T18:40Z
https://ria.ru/20190923/1559017767.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155856/85/1558568589_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4f4443d3f7577b51f91c29b2c81ede2e.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая

18:40 23.09.2019
646
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил, что его сын Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.
"То, что сделал Байден – это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая – много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена (на посту президента США), потому что он отменит эту отличную (торговую) сделку, которую мы собираемся заключить", - заявил Трамп журналистам в штаб-квартире ООН, куда он прибыл для участия в мероприятиях в рамках Генеральной ассамблеи.
"То, что сделал Байден – было неправильно", - добавил он.
Отвечая на вопрос, насколько серьезно он относится к возможности импичмента, о котором ранее заявили некоторые демократы, Трамп сказал, что его это ничуть не беспокоит.
"Демократы снова начинают охоту на ведьм. Они провалились с Россией (так называемый "сговор Трампа с РФ", который не подтвердился - ред.), провалились с рецессией, провалились со всем остальным и теперь они начинают это", - сказал президент.
Президент США Дональд Трамп
18:13РИА Новости
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года.
Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Владимиром Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.
Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Это, в частности, утверждает адвокат президента США Руди Джулиани, по информации которого Байден-младший был замешан в отмывании 3 миллионов долларов на Украине. Он же утверждал, что от Китая сын бывшего вице-президента получал "миллиарды долларов".
Президент США Дональд Трамп
10:23Сказано в эфире
Решатся ли в США на импичмент Трампа? Мнение политологаВ США допустили импичмент президента Дональда Трампа в случае давления на украинского лидера Владимира Зеленского. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень оценил, насколько такой сценарий вероятен.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
2211001
Обсудить 2
Дональд ТрампЮрий ЛуценкоВладимир ЗеленскийДжозеф БайденООНРоссияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Госбюро Украины назвало статус Парубия в деле о событиях 2014 года в Одессе
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Украина намерена инициировать переговоры по морской границе с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью
Лента
новостей
Здание Совета Европы
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
На территории завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
Пакистан заявил о возможности импорта российского СПГ
Здание Международного суда ООН в Гааге
Представители России назвали пять ошибок гаагского трибунала по делу ЮКОСа
Президент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания
Туск назвал пожары в Амазонии "шоком", пробудившим Европу от летаргии
Рабочие восстанавливают линию электропередач в Углегорске, Донецкая область
В ДНР реконструировали ЛЭП, связывающую энергосистемы республики и России
Бегемот ест замороженный арбуз в Биопарке в Риме
Способ определить пол ребенка с помощью бегемота удивил пользователей Сети
Мясоперерабатывающий завод
Священнослужитель предостерег от употребления искусственного мяса в пост
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
Афганские военные во время столкновений с талибами
Пакистан заявил о готовности присоединиться к переговорам США с талибами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
18:54Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване
18:52В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки
18:51В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки Усамы бен Ладена
18:50В Челябинске трех человек госпитализировали после ДТП с двумя маршрутками
Лента новостейМолния