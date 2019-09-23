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РИА Новости

Пакистан заявил о возможности импорта российского СПГ

18:35 23.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкНа территории завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
На территории завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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На территории завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пакистан без проблем может импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), заявил РИА Новости заместитель председателя сената этой страны Салим Мандвивалла.
"Россия всегда была экономическим партнером Пакистана. И если у России, я уверен, есть предложение по поводу СПГ, думаю, у Пакистана не должно быть никаких проблем (с его приобретением - ред.)", - заявил Мандвивалла.
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По его словам, Пакистан испытывает трудности с поставками природного газа из Ирана из-за санкций США, и отметил, что в условиях отсутствия газопровода в Пакистан импорт СПГ - единственный вариант получения сырья.
Ранее в сентябре министр энергетики Пакистана Омар Аюб Хан подтвердил строительство пяти терминалов СПГ группой компаний, в числе которых Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. По его словам, они могут быть введены в эксплуатацию в течение двух-трёх лет.
В том сообщении агентства Рейтер также уточняется, что таким образом страна намерена утроить импорт и справиться с дефицитом газа.
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