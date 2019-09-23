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РИА Новости

Туск назвал пожары в Амазонии "шоком", пробудившим Европу от летаргии

18:31 23.09.2019
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© РИА Новости / Дарья Станиславец / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания
Президент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания
© РИА Новости / Дарья Станиславец
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Президент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Масштабные лесные пожары в Амазонии этим летом стали шоком, который вывел Европу из состоянии летаргического сна и побудил активнее заняться сохранением лесов, заявил председатель Евросовета Дональд Туск в преддверии климатического саммита ООН.
Лидеры и министры из множества стран мира примут участие в саммите ООН по борьбе с изменением климата. Мероприятие проводится в поддержку усилий по реализации Парижского соглашения по климату.
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"Горящие леса - это трагедия, где бы это ни происходило и каковы бы ни были их масштабы. Дереву нужно много лет, чтобы вырасти, и несколько минут, чтобы сгореть. Мы, кажется, знаем это, но нам нужен был шок, шок от пожаров в тропических лесах Амазонии, чтобы пробудить себя от летаргии", - заявил Туск, выступая на профильном мероприятии.
По его словам, которые приводит пресс-служба Евросовета, "Европа глубоко потрясена размахом этого бедствия и его глобальными и долгосрочными последствиями".
"Мы не хотим никого отчитывать, мы не имеем права этого делать, так как наша собственная история - это в значительной степени история вырубки лесов для землепользования и промышленности. Но именно поэтому мы чувствуем себя еще более ответственными за сохранение лесов - на нашем континенте и во всем мире", - отметил он.
Туск сообщил, что объем текущих и планируемых программ ЕС, связанных с лесами в бассейне Амазонки, составляет более 190 миллионов евро. Кроме того, ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку для обеспечения готовности к стихийным бедствиям нескольким странам региона.
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"ЕС готов развернуть миссии в рамках механизма гражданской защиты, которые могут обеспечить подготовку сотрудников экстренных служб в пострадавшей стране", - добавил он.
Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", продолжаются уже больше месяца, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в заочную полемику с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.
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